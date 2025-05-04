США могут ввести санкции против РФ при ее отказе от сделки по Украине

США могут ввести санкции против России, если Москва откажется от предложенной Вашингтоном сделки по завершению войны в Украине.
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"Это зависит от того, будет ли Россия демонстрировать поведение, направленное на достижение мира", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
В начале апреля группа сенаторов Конгресса США от обеих партий представила законопроект, который предусматривает введение первичных и вторичных санкций в отношении РФ и ее торговых партнеров в случае, если она откажется от предложенной Вашингтоном сделки по завершению войны в Украине.
В предложении были указаны импортные пошлины в размере 500% в отношении товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. Законопроект внесен сенаторами Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина) и Ричардом Блюменталем (демократ от штата Коннектикут).