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США могут ввести санкции против РФ при ее отказе от сделки по Украине

США могут ввести санкции против РФ при ее отказе от сделки по Украине США могут ввести санкции против России, если Москва откажется от предложенной Вашингтоном сделки по завершению войны в Украине.
В регионе
4 мая 2025 г. 23:17
США могут ввести санкции против РФ при ее отказе от сделки по Украине

США могут ввести санкции против России, если Москва откажется от предложенной Вашингтоном сделки по завершению войны в Украине.

Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.

"Это зависит от того, будет ли Россия демонстрировать поведение, направленное на достижение мира", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В начале апреля группа сенаторов Конгресса США от обеих партий представила законопроект, который предусматривает введение первичных и вторичных санкций в отношении РФ и ее торговых партнеров в случае, если она откажется от предложенной Вашингтоном сделки по завершению войны в Украине.

В предложении были указаны импортные пошлины в размере 500% в отношении товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. Законопроект внесен сенаторами Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина) и Ричардом Блюменталем (демократ от штата Коннектикут).

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