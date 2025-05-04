США могут ввести санкции против РФ при ее отказе от сделки по Украине

США могут ввести санкции против РФ при ее отказе от сделки по Украине

США могут ввести санкции против России, если Москва откажется от предложенной Вашингтоном сделки по завершению войны в Украине.

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