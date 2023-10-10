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США могут вновь заморозить средства Ирана из-за палестино-израильского конфликта

США могут вновь заморозить средства Ирана из-за палестино-израильского конфликта США могут вновь заморозить 6 млрд долларов Ирана, находящихся в банке Катара, в случае вовлеченности Тегерана в палестино-израильский конфликт.
В регионе
10 октября 2023 г. 17:36
США могут вновь заморозить средства Ирана из-за палестино-израильского конфликта

США могут вновь заморозить 6 млрд долларов Ирана, находящихся в банке Катара, в случае вовлеченности Тегерана в палестино-израильский конфликт.

Как передает Report, об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC.

"В любое время могут быть заморожены 6 млрд долларов, но я не собираюсь объявлять какое-либо политическое решение по этому вопросу", - сообщил он, рассказывая о возможных действиях США в отношении Ирана в случае его вовлеченности в палестино-израильский конфликт.

Он уточнил, что по данным США Тегеран до сих пор не начал тратить эти средства.

Иран в рамках сделки с США по обмену заключенными, состоявшейся в сентябре, получил доступ к замороженным активам в 6 млрд долларов, которые были переведены на счета иранских банков в Катаре.

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