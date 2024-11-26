О нас

США могут передать Турции самолеты F-35

США могут передать Турции самолеты F-35 Вашингтон может передать Анкаре истребители пятого поколения F-35.
В регионе
26 ноября 2024 г. 22:27
США могут передать Турции самолеты F-35

Вашингтон может передать Анкаре истребители пятого поколения F-35.

Как передает Report со ссылкой на турецкий телеканал Haber Global, об этом заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

По его словам, турецкая сторона вновь направила США запрос на получение непоставленных ей истребителей F-35.

"У нас в США есть шесть самолетов F-35. Теперь, когда они увидели, что мы делаем турецкий истребитель пятого поколения KAAN, их настрой изменился. Говорят, что могут передать самолеты. Мы повторно направили им предложение о приобретении F-35", - заявил Я.Гюлер.

Напомним, что в 2018 году Конгресс США заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за намерения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Турция начала разработку полностью отечественного перспективного малозаметного истребителя пятого поколения KAAN в 2017 году. Опытный прототип истребителя совершил свой первый полет 22 февраля 2024 года. Серийное производство запланировано на 2028 год.

В конце июля 2023 года Министерство оборонной промышленности Азербайджана и TUSAŞ подписали протокол о сотрудничестве по проекту KAAN. После чего, в марте 2024 года, бывший генеральный директор TUSAŞ (Турецкая аэрокосмическая компания) Темель Котиль сообщил СМИ, что одна из комплектующих KAAN будет производиться в Азербайджане.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Более 60% опрошенных украинцев выступили за переговоры с РФ о прекращении огня
Более 60% опрошенных украинцев выступили за переговоры с РФ о прекращении огня
26 ноября 2024 г. 21:58
СМИ: В 16-й пакет санкций ЕС против РФ войдут новые финансовые ограничения
СМИ: В 16-й пакет санкций ЕС против РФ войдут новые финансовые ограничения
26 ноября 2024 г. 21:43
Саммит ЕАЭС пройдет в Петербурге по просьбе председательствующей Армении
Саммит ЕАЭС пройдет в Петербурге по просьбе председательствующей Армении
26 ноября 2024 г. 17:42
Путин 6 декабря посетит Минск
Путин 6 декабря посетит Минск
26 ноября 2024 г. 17:25
Помощник президента России: Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Астане
Помощник президента России: Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Астане
26 ноября 2024 г. 17:18
Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в рязанском университете
Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в рязанском университете
26 ноября 2024 г. 16:42
На конференции в Бишкеке рассказали об экологическом терроре Армении в Карабахе
ФотоНа конференции в Бишкеке рассказали об экологическом терроре Армении в Карабахе
26 ноября 2024 г. 16:39
Британский дипломат в России лишен аккредитации, ему предписано покинуть страну
Британский дипломат в России лишен аккредитации, ему предписано покинуть страну
26 ноября 2024 г. 15:51
Глава Минобороны Украины совершит визит в Южную Корею
Глава Минобороны Украины совершит визит в Южную Корею
26 ноября 2024 г. 13:36
Дуда: Варшава готова оказать содействие в нормализации отношений между Ереваном и Баку
Дуда: Варшава готова оказать содействие в нормализации отношений между Ереваном и Баку
26 ноября 2024 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi