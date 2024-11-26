США могут передать Турции самолеты F-35

Вашингтон может передать Анкаре истребители пятого поколения F-35.
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По его словам, турецкая сторона вновь направила США запрос на получение непоставленных ей истребителей F-35.
"У нас в США есть шесть самолетов F-35. Теперь, когда они увидели, что мы делаем турецкий истребитель пятого поколения KAAN, их настрой изменился. Говорят, что могут передать самолеты. Мы повторно направили им предложение о приобретении F-35", - заявил Я.Гюлер.
Напомним, что в 2018 году Конгресс США заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за намерения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Турция начала разработку полностью отечественного перспективного малозаметного истребителя пятого поколения KAAN в 2017 году. Опытный прототип истребителя совершил свой первый полет 22 февраля 2024 года. Серийное производство запланировано на 2028 год.
В конце июля 2023 года Министерство оборонной промышленности Азербайджана и TUSAŞ подписали протокол о сотрудничестве по проекту KAAN. После чего, в марте 2024 года, бывший генеральный директор TUSAŞ (Турецкая аэрокосмическая компания) Темель Котиль сообщил СМИ, что одна из комплектующих KAAN будет производиться в Азербайджане.