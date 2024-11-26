США могут передать Турции самолеты F-35

Вашингтон может передать Анкаре истребители пятого поколения F-35.

Вашингтон может передать Анкаре истребители пятого поколения F-35.

Как передает Report со ссылкой на турецкий телеканал Haber Global, об этом заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

По его словам, турецкая сторона вновь направила США запрос на получение непоставленных ей истребителей F-35.

"У нас в США есть шесть самолетов F-35. Теперь, когда они увидели, что мы делаем турецкий истребитель пятого поколения KAAN, их настрой изменился. Говорят, что могут передать самолеты. Мы повторно направили им предложение о приобретении F-35", - заявил Я.Гюлер.

Напомним, что в 2018 году Конгресс США заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за намерения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Турция начала разработку полностью отечественного перспективного малозаметного истребителя пятого поколения KAAN в 2017 году. Опытный прототип истребителя совершил свой первый полет 22 февраля 2024 года. Серийное производство запланировано на 2028 год.

В конце июля 2023 года Министерство оборонной промышленности Азербайджана и TUSAŞ подписали протокол о сотрудничестве по проекту KAAN. После чего, в марте 2024 года, бывший генеральный директор TUSAŞ (Турецкая аэрокосмическая компания) Темель Котиль сообщил СМИ, что одна из комплектующих KAAN будет производиться в Азербайджане.