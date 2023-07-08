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США могут передать F-16 Украине до завершения конфликта

США могут передать F-16 Украине до завершения конфликта "Истребители F-16 никогда не предназначались для украинского контрнаступления, однако все еще могут быть переданы Киеву до завершения конфликта".
В регионе
8 июля 2023 г. 05:51
США могут передать F-16 Украине до завершения конфликта

"Истребители F-16 никогда не предназначались для украинского контрнаступления, однако все еще могут быть переданы Киеву до завершения конфликта".

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления. Сейчас мы следим за тем, как развиваются события. Я надеюсь, что эта война закончится гораздо раньше. Но если этого не произойдет, то мы передадим им F-16 как можно быстрее", - сказал он.

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