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США могут передать Армении средства от продажи конфискованного имущества экс-министра Хачатряна

США могут передать Армении средства от продажи конфискованного имущества экс-министра Хачатряна Власти США могут передать правительству Армении средства, полученные с продажи особняка бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна в Лос-Анджелесе. 
В регионе
8 июля 2024 г. 19:52
США могут передать Армении средства от продажи конфискованного имущества экс-министра Хачатряна

Власти США могут передать правительству Армении средства, полученные с продажи особняка бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна в Лос-Анджелесе.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, в рамках сотрудничества между Генеральной прокуратурой и компетентными органами США по уголовному делу, возбужденному в Армении, особняк семьи Хачатряна в Лос-Анджелесе, который по решению американского суда считается имуществом преступного происхождения, будет конфискован и продан по самой высокой рыночной стоимости.

Согласно информации, ведутся переговоры по вопросу возврата Армении большей части денежных средств, полученных в результате продажи особняка.

Напомним, что по уголовному делу, возбужденному в следственном департаменте СНБ Армении, Гагик Хачатрян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, совершении хищений в особо крупных размерах.

Помимо уголовных производств, в рамках исков о конфискации имущества незаконного происхождения, рассматриваемых в Антикоррупционном суде, у бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна и 25 связанных с ним лиц, включая сыновей Гургена и Артема Хачатрянов, требуется конфисковать 210 объектов недвижимости, 13 транспортных средств, доли в 29 юридических лицах, а также более 33 миллиардов драмов (около 80 млн долларов).

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