President
О нас

США могут наложить запрет на импорт российского обогащенного урана

США могут наложить запрет на импорт российского обогащенного урана Представители атомной отрасли Соединенных Штатов ожидают введения запрета на импорт обогащенного урана из России уже в 2024 году.
В регионе
11 февраля 2024 г. 21:10
США могут наложить запрет на импорт российского обогащенного урана

Представители атомной отрасли Соединенных Штатов ожидают введения запрета на импорт обогащенного урана из России уже в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times (FT).

"Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на импорт российского обогащенного урана будет введен в действие в этом году после того, как в декабре палата представителей проголосовала за эту меру двумя партиями", - говорится в статье.

FT также пишет, что заменить российские поставки должен европейский концерн URENCO, директор которого Борис Шухт заявил, что ведутся также переговоры об инвестициях в производство урана повышенного обогащения.

Законопроект о запрете на импорт низкообогащенного урана из России в случае принятия будет действовать до 2040 года. Документ предусматривает ограничение импорта ресурса, произведенного в РФ или зарегистрированного на предприятиях страны. В случае, если другие источники поставок урана станут недоступными или импорт российского топлива будет соответствовать национальным интересам США, министр энергетики США совместно с госсекретарем и главой Минторга может отменить запрет.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана направил поздравительное письмо иранскому коллеге
Президент Азербайджана направил поздравительное письмо иранскому коллеге
11 февраля 2024 г. 11:32
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
9 февраля 2024 г. 21:52
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 20:08
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
9 февраля 2024 г. 19:40
Президент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
9 февраля 2024 г. 14:53
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
ФотоАзербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:57
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:33
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 20:17
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
8 февраля 2024 г. 20:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi