США могут наложить запрет на импорт российского обогащенного урана

Представители атомной отрасли Соединенных Штатов ожидают введения запрета на импорт обогащенного урана из России уже в 2024 году.

Представители атомной отрасли Соединенных Штатов ожидают введения запрета на импорт обогащенного урана из России уже в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times (FT).

"Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на импорт российского обогащенного урана будет введен в действие в этом году после того, как в декабре палата представителей проголосовала за эту меру двумя партиями", - говорится в статье.

FT также пишет, что заменить российские поставки должен европейский концерн URENCO, директор которого Борис Шухт заявил, что ведутся также переговоры об инвестициях в производство урана повышенного обогащения.

Законопроект о запрете на импорт низкообогащенного урана из России в случае принятия будет действовать до 2040 года. Документ предусматривает ограничение импорта ресурса, произведенного в РФ или зарегистрированного на предприятиях страны. В случае, если другие источники поставок урана станут недоступными или импорт российского топлива будет соответствовать национальным интересам США, министр энергетики США совместно с госсекретарем и главой Минторга может отменить запрет.