США изучают дополнительные санкции против "Северного потока 2"

Соединённые Штаты рассматривают дополнительные санкции в отношении проекта "Северный поток — 2", заявил министр энергетики США Рик Перри.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на вопрос о сроках введения допмер он ответил, что "эти вопросы ещё рассматриваются".

По словам Перри, Вашингтон не считает, что этот проект имеет экономические основы.

"Наш сигнал европейским странам — мы считаем, что для вас имеет смысл иметь большое количество источников топлива, поставщиков и маршрутов."Северный поток — 2" — не экономический, это больше политический трубопровод", — сказал глава ведомства.