США избегали ударов по ядерным реакторам Исфахана

Военно-воздушные силы (ВВС) США намеренно избегали поражения исследовательских реакторов во время атаки на иранский ядерный комплекс, расположенный в Исфахане.

Военно-воздушные силы (ВВС) США намеренно избегали поражения исследовательских реакторов во время атаки на иранский ядерный комплекс, расположенный в Исфахане.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова четырех официальных лиц в Вене, ознакомленных со спутниковыми снимками.

По информации агентства, три реактора, находящиеся на территории комплекса, не пострадали в результате атаки, в то время как большинство промышленных зданий вокруг были разрушены.

В качестве примера неповрежденного объекта приводится миниатюрный нейтронный реактор китайского производства, введенный в эксплуатацию в 1991 году, для работы которого используется 900 граммов оружейного урана. Корпуса всех трех реакторов находятся под гарантийным контролем Международного агентства по атомной энергии.

Иран ответил на удары США, выпустив ракеты по американской авиабазе в Катаре.