О нас

США избегали ударов по ядерным реакторам Исфахана

США избегали ударов по ядерным реакторам Исфахана Военно-воздушные силы (ВВС) США намеренно избегали поражения исследовательских реакторов во время атаки на иранский ядерный комплекс, расположенный в Исфахане.
В регионе
24 июня 2025 г. 02:56
США избегали ударов по ядерным реакторам Исфахана

Военно-воздушные силы (ВВС) США намеренно избегали поражения исследовательских реакторов во время атаки на иранский ядерный комплекс, расположенный в Исфахане.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова четырех официальных лиц в Вене, ознакомленных со спутниковыми снимками.

По информации агентства, три реактора, находящиеся на территории комплекса, не пострадали в результате атаки, в то время как большинство промышленных зданий вокруг были разрушены.

В качестве примера неповрежденного объекта приводится миниатюрный нейтронный реактор китайского производства, введенный в эксплуатацию в 1991 году, для работы которого используется 900 граммов оружейного урана. Корпуса всех трех реакторов находятся под гарантийным контролем Международного агентства по атомной энергии.

Иран ответил на удары США, выпустив ракеты по американской авиабазе в Катаре.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi