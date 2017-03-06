США: Иран запустил две баллистические ракеты малой дальности

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Американские официальные лица утверждают, что Иран 4-5 марта осуществил запуски двух баллистических ракет малой дальности Fateh-110 с баз Корпуса "стражей исламской революции" на юго-востоке страны.

Как передает Report, об этом сегодня сообщил телеканал "Фокс ньюс".

По сведениям американских источников, одна ракета была запущена 4 марта, а еще одна - 5 марта. Одна из них поразила свою цель, а вторая упала в непосредственной близости от нее. "Вызывает беспокойство радиус действия (ракет) и то, что одна из них сработала", - приводит телеканал слова официального лица.

Также отмечается, что ракеты оснащены новым устройством активного слежения, которое призвано улучшить наведение на цели, расположенные на воде.

Fateh-110 - одноступенчатая баллистическая ракета малой дальности, первая модификация которой была разработана в 2002 году. Радиус действия составляет порядка 300 км, скорость в полете - около 3,5 Маха, она способна нести одну боеголовку весом до 650 кг.