США и Украина на этой неделе могут подписать рамочное соглашение по минеральным ресурсам

Вашингтон и Киев могут на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, крупных энергетических активов Украины.

Вашингтон и Киев могут на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, крупных энергетических активов Украины.

Как передает Report, об этом пишет издание Financial Times.

"США и Украина близки к подписанию рамочного соглашения о минеральных ресурсах уже на этой неделе, после того, как Киев обеспечил значительную уступку от администрации президента Дональда Трампа о том, что предыдущая военная помощь учитываться не будет", - говорится в сообщении издания.

Рамочное соглашение, над которым Украина и США работают, касается всех минеральных ресурсов, в том числе нефти и газа, а также крупных энергетических активов на территории Украины.