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США и Украина на этой неделе могут подписать рамочное соглашение по минеральным ресурсам

США и Украина на этой неделе могут подписать рамочное соглашение по минеральным ресурсам Вашингтон и Киев могут на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, крупных энергетических активов Украины.
В регионе
28 апреля 2025 г. 14:44
США и Украина на этой неделе могут подписать рамочное соглашение по минеральным ресурсам

Вашингтон и Киев могут на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, крупных энергетических активов Украины.

Как передает Report, об этом пишет издание Financial Times.

"США и Украина близки к подписанию рамочного соглашения о минеральных ресурсах уже на этой неделе, после того, как Киев обеспечил значительную уступку от администрации президента Дональда Трампа о том, что предыдущая военная помощь учитываться не будет", - говорится в сообщении издания.

Рамочное соглашение, над которым Украина и США работают, касается всех минеральных ресурсов, в том числе нефти и газа, а также крупных энергетических активов на территории Украины.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Ukrayna bu həftə mineral ehtiyatlarla bağlı çərçivə sazişi imzalaya bilərlər

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