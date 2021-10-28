США и Турция провели консультации по программе F-35

США и Турция провели консультации по программе создания самолета F-35.

США и Турция провели консультации по программе создания самолета F-35.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает официальный сайт Пентагона.

Они прошли в Анкаре между делегацией Пентагона и минобороны Турции и касалась разрешения оставшихся вопросов по программе.

"Встреча демонстрирует, что власти США намерены уважительно завершить вопросы предыдущего участия Турции в программе F-35. Дискуссии были продуктивными, и делегации планируют вновь встретиться в предстоящие месяцы в Вашингтоне", - уточнило американское министерство.

Турция хочет, чтобы США вернули 1,4 миллиарда долларов, потраченных на F-35.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена получить от США 1,4 миллиарда долларов, заплаченных за будущие поставки F-35, которые теперь не состоятся.