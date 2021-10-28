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США и Турция провели консультации по программе F-35

США и Турция провели консультации по программе F-35 США и Турция провели консультации по программе создания самолета F-35.
В регионе
28 октября 2021 г. 01:19
США и Турция провели консультации по программе F-35

США и Турция провели консультации по программе создания самолета F-35.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает официальный сайт Пентагона.

Они прошли в Анкаре между делегацией Пентагона и минобороны Турции и касалась разрешения оставшихся вопросов по программе.

"Встреча демонстрирует, что власти США намерены уважительно завершить вопросы предыдущего участия Турции в программе F-35. Дискуссии были продуктивными, и делегации планируют вновь встретиться в предстоящие месяцы в Вашингтоне", - уточнило американское министерство.

Турция хочет, чтобы США вернули 1,4 миллиарда долларов, потраченных на F-35.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена получить от США 1,4 миллиарда долларов, заплаченных за будущие поставки F-35, которые теперь не состоятся.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Türkiyə F-35 təyyarələri ilə bağlı məsləhətləşmələr aparıb

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