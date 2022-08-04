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США и Турция обсудили пути разблокирования экспорта украинского зерна

США и Турция обсудили пути разблокирования экспорта украинского зерна Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушогл усилия по разблокированию экспорта украинского зерна.
В регионе
4 августа 2022 г. 15:16
США и Турция обсудили пути разблокирования экспорта украинского зерна

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушогл усилия по разблокированию экспорта украинского зерна.

Как передает Report, об этом в Twitter написал Блинкен.

"Беседовал с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить усилия по разблокированию экспорта украинского зерна и смягчению глобального продовольственного кризиса, вызванного неспровоцированным, неоправданным полномасштабным вторжением России в Украину", - говорится в публикации.

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