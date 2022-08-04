США и Турция обсудили пути разблокирования экспорта украинского зерна

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушогл усилия по разблокированию экспорта украинского зерна.
Как передает Report, об этом в Twitter написал Блинкен.
"Беседовал с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить усилия по разблокированию экспорта украинского зерна и смягчению глобального продовольственного кризиса, вызванного неспровоцированным, неоправданным полномасштабным вторжением России в Украину", - говорится в публикации.