США и Турция обсудили пути разблокирования экспорта украинского зерна

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушогл усилия по разблокированию экспорта украинского зерна.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушогл усилия по разблокированию экспорта украинского зерна.

Как передает Report, об этом в Twitter написал Блинкен.

"Беседовал с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить усилия по разблокированию экспорта украинского зерна и смягчению глобального продовольственного кризиса, вызванного неспровоцированным, неоправданным полномасштабным вторжением России в Украину", - говорится в публикации.