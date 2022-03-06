США и Канада призывают своих граждан уехать из России

Соединенные Штаты Америки и Канада призывают своих граждан уехать из России.

Соединенные Штаты Америки и Канада призывают своих граждан уехать из России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщениях Государственного департамента США и Министерства иностранных дел Канады.

В частности, оба ведомства также рекомендуют своим гражданам не путешествовать в РФ.

"Не путешествуйте в РФ из-за неспровоцированного и неоправданного нападения российских военных на Украину, возможности преследования граждан США со стороны представителей российских органов безопасности, ограниченных возможностей посольства оказывать помощь гражданам США в РФ..., терроризма, ограниченных рейсов в Россию и из России, а также произвольного исполнения местного законодательства", - отмечается в обращении Госдепа.

Гражданам США также напомнили, что для выезда из России сейчас еще доступны ограниченные варианты коммерческих рейсов, а также открытые наземные маршруты на автомобилях и автобусах.

"Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно уехать", - подчеркнули в Госдепе.

Соответствующие призывы к своим гражданам опубликовал и канадский МИД.

"Если вы сейчас находитесь в России, вам следует немедленно покинуть ее, пока еще доступны коммерческие способы путешествия", - говорится в сообщении ведомства.