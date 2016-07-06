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    США и Грузия подписали меморандум об углублении партнерства в сфере безопасности

    Подписание состоялось в рамках визита Госсекретаря США в Грузию

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписали в Тбилиси меморандум об углублении партнерства в сфере обороноспособности и безопасности, cообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    "Сегодняшний визит принес конкретные результаты в двусторонних отношениях. В частности, мы подписали важный документ – это меморандум между Грузией и США об углублении партнерства в обороноспособности и безопасности", — заявил премьер Грузии.


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