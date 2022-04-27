США и Франция обсудили расширение военной помощи Украине

Состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Блинкен и Ле Дриан рассмотрели вопросы, относящиеся к "предоставлению большей военной помощи Вооруженным силам Украины". Кроме того, они обсудили "дополнительные меры", нацеленные на то, чтобы привлечь к ответственности Россию за проведение ею специальной военной операции в Украине.