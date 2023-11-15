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США и ЕС вырабатывают схему сближения Армении с трансатлантическими союзниками

США и ЕС вырабатывают схему сближения Армении с трансатлантическими союзниками Соединенные Штаты и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками и вырабатывают схему для его обеспечения.
В регионе
15 ноября 2023 г. 22:19
США и ЕС вырабатывают схему сближения Армении с трансатлантическими союзниками

Соединенные Штаты и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками и вырабатывают схему для его обеспечения.

Как передает Report, об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявляла, что намерена провести встречу с нами и Арменией с целью сближения Армении с нашим сообществом. Я обсуждал это несколько дней назад с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и мы выясняем, как это могло бы выглядеть", - заявил дипломат, выступая в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

"Учитывая географическую близость, предложение, которое может сделать ЕС в плане торговых преференций, экономического сотрудничества и доступа к единому рынку, невероятно важно. Мы можем помочь с этим", - сказал О'Брайен.

Он отметил, что союзники "находятся на середине пути" и видят, каким может быть экономическое будущее.

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