США и ЕС призвали грузинские власти и оппозицию мирно найти общий язык

Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии призвали власти страны и оппозицию, которая протестует из-за неспособности парламента провести избирательную реформу, найти общие пути для восстановления доверия и выхода из кризиса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в их совместном заявлении.

Парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов в парламент к пропорциональной. Перед зданием парламента начались протесты и появились палатки. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют внеочередных выборов и назначения переходного правительства.

"Мы полностью поддерживаем права мирных демонстрантов и свободу выражения слова. Призываем всех, кто выполняет это право, действовать в рамках закона и конституции", - говорится в тексте.

Посольство США и представительство ЕС также заявили, что осознают разочарование большой части населения страны из-за провала реформ.