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США и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве

США и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян ранее анонсировала, что глава ведомства Арарат Мирзоян в рамках визита в Вашингтон подпишет с госсекретарем США Энтони Блинкеном документ о стратегическом партнерстве между двумя государствами. О намерении повысить
В регионе
14 января 2025 г. 22:30
США и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Вашингтоне подписали документ о стратегическом партнерстве между двумя государствами.

Как передает Report, трансляция церемонии подписания ведется на YouTube-канале Госдепа.

Армянские СМИ подчеркивают, что документ подписан уходящей администрацией Джо Байдена, который сложит свои полномочия 20 января. Вопрос о перспективах реализации хартии при избранном президенте США Дональде Трампе остается открытым.

Отметим, что о намерении вывести двусторонний стратегический диалог Еревана и Вашингтона на уровень стратегического партнерства было объявлено еще в июне 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Ermənistan strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb

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