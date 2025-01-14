США и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян ранее анонсировала, что глава ведомства Арарат Мирзоян в рамках визита в Вашингтон подпишет с госсекретарем США Энтони Блинкеном документ о стратегическом партнерстве между двумя государствами. О намерении повысить

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Вашингтоне подписали документ о стратегическом партнерстве между двумя государствами.

Как передает Report, трансляция церемонии подписания ведется на YouTube-канале Госдепа.

Армянские СМИ подчеркивают, что документ подписан уходящей администрацией Джо Байдена, который сложит свои полномочия 20 января. Вопрос о перспективах реализации хартии при избранном президенте США Дональде Трампе остается открытым.

Отметим, что о намерении вывести двусторонний стратегический диалог Еревана и Вашингтона на уровень стратегического партнерства было объявлено еще в июне 2024 года.