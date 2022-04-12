США готовят новый пакет мер безопасности для Украины

США готовят новый пакет мер безопасности для Украины. Он будет адаптирован к новому фронту войны.

США готовят новый пакет мер безопасности для Украины. Он будет адаптирован к новому фронту войны.

Как передает Report, об этом пишет CNN со ссылкой на нескольких представителей минобороны США.

США и Украина ведут интенсивные переговоры о новом этапе помощи в сфере безопасности, которая будет предназначена для противодействия усилению российской кампании на востоке и юге Украины, где местность отличается от прежнего основного фронта войны.

По словам американских чиновников, в новом пакете помощи акцент может быть сделан на большем количестве беспилотников и противотанковых гранатомётов Javelin. Отчасти это связано с тем, что Украина уже имеет их на вооружении и может быстро применить, сказал один чиновник.

США также ведут переговоры с партнерами и союзниками в Европе, чтобы узнать, какие дополнительные системы ПВО большой дальности, танки, бронетехнику и артиллерию они могли бы предоставить Украине из собственных запасов.

По словам официальных лиц, теперь, вдоль новых восточного и южного фронтов, украинцы нуждаются в более тяжелом вооружении, таком как бронетехника и артиллерия.

"Местность там более открытая и пригодна для бронетанковых механизированных наступательных операций с обеих сторон", - отмечал на прошлой неделе генерал Марк Мили.

CNN подчеркивает, что Украина хочет по-прежнему получить истребители, но США противятся этому.