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США готовят новый пакет мер безопасности для Украины

США готовят новый пакет мер безопасности для Украины США готовят новый пакет мер безопасности для Украины. Он будет адаптирован к новому фронту войны.
В регионе
12 апреля 2022 г. 04:46
США готовят новый пакет мер безопасности для Украины

США готовят новый пакет мер безопасности для Украины. Он будет адаптирован к новому фронту войны.

Как передает Report, об этом пишет CNN со ссылкой на нескольких представителей минобороны США.

США и Украина ведут интенсивные переговоры о новом этапе помощи в сфере безопасности, которая будет предназначена для противодействия усилению российской кампании на востоке и юге Украины, где местность отличается от прежнего основного фронта войны.

По словам американских чиновников, в новом пакете помощи акцент может быть сделан на большем количестве беспилотников и противотанковых гранатомётов Javelin. Отчасти это связано с тем, что Украина уже имеет их на вооружении и может быстро применить, сказал один чиновник.

США также ведут переговоры с партнерами и союзниками в Европе, чтобы узнать, какие дополнительные системы ПВО большой дальности, танки, бронетехнику и артиллерию они могли бы предоставить Украине из собственных запасов.

По словам официальных лиц, теперь, вдоль новых восточного и южного фронтов, украинцы нуждаются в более тяжелом вооружении, таком как бронетехника и артиллерия.

"Местность там более открытая и пригодна для бронетанковых механизированных наступательных операций с обеих сторон", - отмечал на прошлой неделе генерал Марк Мили.

CNN подчеркивает, что Украина хочет по-прежнему получить истребители, но США противятся этому.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynanı yeni silahlarla təchiz etməyi planlaşdırır

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