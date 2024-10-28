США, Франция и Армения стали крупнейшими импортерами индийской оборонной продукции

Армения, США и Франция стали крупнейшими импортерами индийской оборонной продукции в 2023-2024 финансовом году.

Армения, США и Франция стали крупнейшими импортерами индийской оборонной продукции в 2023-2024 финансовом году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of India.

Источники сообщили, что индийские государственные и частные компании экспортируют широкий спектр оружия, боеприпасов и комплектующих примерно в 100 стран. За минувший год объем продаж составил 2,6 млрд долларов.

Экспорт в США в основном состоит из подсистем и компонентов, в том числе глобальных оборонных гигантов, таких как Boeing и Lockheed Martin, которые закупают фюзеляж, крылья и другие части самолетов и вертолетов в Индии в рамках своих глобальных сетей поставок, а также офсетных обязательств. "Франция в свою очередь импортирует много программного обеспечения и электронного оборудования", - сказал источник.

Армения, по данным издания, за последние четыре года заключила несколько сделок с Индией на импорт ракет, артиллерийских орудий, ракетных систем, радаров, бронежилетов и приборов ночного видения, а также широкого спектра боеприпасов и артиллерийских снарядов. Армения стала первым иностранным покупателем ракет ПВО Akash индийской разработки.