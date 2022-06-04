США, Евросоюз и Великобритания обсуждают план прекращения войны в Украине

США, Евросоюз и Великобритания обсуждают план прекращения войны в Украине.

США, Евросоюз и Великобритания обсуждают план прекращения войны в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Официальные лица США обсуждали со своими британскими и европейскими коллегами возможность переговоров о прекращении огня", — сообщает CNN.

В конце прошлого месяца Италия предложила план из четырех пунктов. Согласно этим предложениям, Украина сохраняет нейтралитет по отношению к НАТО в обмен на безопасность, а также ведет переговоры с Россией о будущем Крыма и Донбасса.

Говорят, что США не принуждают Украину к переговорам с Россией.