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США, Евросоюз и Великобритания обсуждают план прекращения войны в Украине

США, Евросоюз и Великобритания обсуждают план прекращения войны в Украине США, Евросоюз и Великобритания обсуждают план прекращения войны в Украине.
В регионе
4 июня 2022 г. 12:00
США, Евросоюз и Великобритания обсуждают план прекращения войны в Украине

США, Евросоюз и Великобритания обсуждают план прекращения войны в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Официальные лица США обсуждали со своими британскими и европейскими коллегами возможность переговоров о прекращении огня", — сообщает CNN.

В конце прошлого месяца Италия предложила план из четырех пунктов. Согласно этим предложениям, Украина сохраняет нейтралитет по отношению к НАТО в обмен на безопасность, а также ведет переговоры с Россией о будущем Крыма и Донбасса.

Говорят, что США не принуждают Украину к переговорам с Россией.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "ABŞ, Aİ və Britaniya müharibənin dayandırılmasını müzakirə edir"

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