США думают о передаче замороженных активов Центробанка РФ на помощь Украине

Соединенные Штаты думают о передаче более 300 млрд долларов США замороженных активов Центрального банка России на помощь в восстановлении Украины.

Соединенные Штаты думают о передаче более 300 млрд долларов США замороженных активов Центрального банка России на помощь в восстановлении Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявила министр финансов США Джэнет Йеллен.

"Это очень важный шаг, и мы должны тщательно продумать его последствия прежде, чем его делать", - сказала Йеллен.

Она отметила, что восстановление Украины "потребует огромных средств", за частью которых США и их союзникам "так или иначе придется обратиться к России".

Но передача замороженных активов вряд ли возможна без согласия Конгресса, добавила Йеллен, и это не был бы тем шагом, которые США сделали бы без консультаций с союзниками.

Отметим, что по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на восстановление Украины после войны потребуется минимум 600 млрд долларов.