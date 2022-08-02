США добавили шесть компаний и одно судно в черный список по Ирану

Министерство финансов США внесло в понедельник в санкционный список по Ирану одно судно под флагом Панамы и шесть организаций из Китая, ОАЭ и Сингапура.

Министерство финансов США внесло в понедельник в санкционный список по Ирану одно судно под флагом Панамы и шесть организаций из Китая, ОАЭ и Сингапура.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) приняло меры против фирм (к услугам которых) прибегала иранская нефтехимическая компания Персидского залива (PGPIC) - одна из самых больших нефтехимических посредников - для упрощения продажи иранских нефтехимических продуктов из Ирана в Восточную Азию на десятки миллионов долларов", - говорится в сообщении. Эти компании, как утверждается в заявлении, связаны с PGPIC.

Внесение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.