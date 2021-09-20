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США де-факто закрыли свой рынок для фольги из Армении

США де-факто закрыли свой рынок для фольги из Армении США будут облагать импорт фольги из Армении пошлиной в размере 29,11%
В регионе
20 сентября 2021 г. 22:42
США де-факто закрыли свой рынок для фольги из Армении

США будут облагать импорт фольги из Армении пошлиной в размере 29,11%.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Администрации США по международной торговле.

Расследование в связи с импортом фольги из разных стран в Соединенные Штаты началось в сентябре 2020 года. Основанием для этого послужила жалоба несколько американских заводов. Компании утверждали, что неоправданно дешевая импортная продукция вредит местным производителям.

После изучения ситуации Департамент торговли США пришел к выводу, что армянская компания "Арменал" искусственно занижает цены.

Ежегодно Армения экспортирует в США фольгу примерно на 30 млн долларов США. Введение пошлины приведет к тому, что Армения будет вынуждена искать другие рынки сбыта для своей продукции, отмечают СМИ.

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