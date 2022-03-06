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США дали "зеленый свет" странам НАТО на поставки истребителей в Украину

США дали "зеленый свет" странам НАТО на поставки истребителей в Украину США дали разрешение странам-членам НАТО, если они решат предоставить Украине истребители.
В регионе
6 марта 2022 г. 21:34
США дали зеленый свет странам НАТО на поставки истребителей в Украину

США дали разрешение странам-членам НАТО, если они решат предоставить Украине истребители.

Как передает Report со ссылкой на CNBS, об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"У этого есть зеленый свет", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Польша, которая является членом НАТО, предоставить истребители Украине.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Вашингтон рассматривает возможность замены польских истребителей, если Варшава решит отправить самолеты в Украину.

"На самом деле мы сейчас говорим с нашими польскими друзьями о том, что мы можем сделать, чтобы удовлетворить их потребности, если они действительно решат поставлять эти истребители украинцам", - отметил Блинкен.

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