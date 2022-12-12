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Срок подачи заявления о восстановлении гражданства Грузии продлят еще на два года

Срок подачи заявления о восстановлении гражданства Грузии продлят еще на два года Парламент Грузии приступает к рассмотрению изменений в закон "О гражданстве Грузии", которые предусматривают продление до конца 2024 года срока приема обращений граждан, желающих восстановить грузинское гражданство.
В регионе
12 декабря 2022 г. 18:27
Срок подачи заявления о восстановлении гражданства Грузии продлят еще на два года

Парламент Грузии приступает к рассмотрению изменений в закон "О гражданстве Грузии", которые предусматривают продление до конца 2024 года срока приема обращений граждан, желающих восстановить грузинское гражданство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая законодательная инициатива зарегистрирована в понедельник на заседании бюро парламента.

"Вам известно, что, согласно действующему законодательству, сегодня есть упрощенные процедуры по сохранению и восстановлению гражданства Грузии, срок которых истекает 1 января. Вам известно и то, что в связи с этим шли консультации в правительстве о разработке альтернативных идей. Мы пришли к тому мнению, что пока не готовы говорить о каких-либо масштабных изменениях, поэтому на данном этапе просто еще на два года продлим сроки", - сказал на заседании бюро один из авторов законопроекта, глава комитета по защите прав человека и гражданской интеграции парламента Михаил Сарджвеладзе.

Авторы законопроекта просят парламент рассмотреть инициативу в ускоренном порядке.

Согласно действующему законодательству, бывший гражданин Грузии, который утратил гражданство республики из-за приобретения гражданства другой страны, имеет право до 31 декабря 2022 года обратиться в Минюст с просьбой вернуть ему паспорт Грузии.

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