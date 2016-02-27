Срок голосования на выборах в Иране был продлен 5 раз

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Срок голосования на выборах в иранский парламент и Совет экспертов был продлен 5 раз.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили иранские СМИ.

Голосование началось в 8.00 по местному времени и должно было закончиться в 18.00, однако время голосования 5 раз продлевалось, поэтому оно завершилось в 23.45.

В связи с этим сегодня, 27 февраля, школы в стране закрыты на один день.

По предварительным подсчетам, в выборах приняли участие 70 процентов избирателей.

Результаты выборов в Тегеране и других крупных городах Ирана пока не обнародованы, однако по данным из других регионов, лидируют консерваторы.

Отметим, что было зарегистрировано 6 220 кандидатов в депутаты.

В Иране избиратели получают право голосовать в 18 лет. Возрастной предел кандидата составляет 30-75 лет. В день выборов действовали 53 000 избирательных пунктов для голосования 54 млн. 915 тыс. избирателей.

Иранский парламент состоит из одной палаты и 290 депутатов, срок полномочий которых составляет 4 года.

Новый парламент приступит к деятельности через 3 месяца - 27 мая 2016 года.

Согласно Конституции, религиозным меньшинствам, евреям, христианам и представителям огнепоклонников выделена квота.

Среди кандидатов на парламентские выборы X созыва есть также 9 армян. Их кандидатура поддерживается дашнаками. Как правило, выделяемое в парламенте для христиан 2 депутатских места предоставляется армянам.

На 88 мест в Совете претендует 161 кандидат.