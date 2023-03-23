О нас

Срок эксплуатации второго блока Армянской АЭС продлят до 2036 года

Срок эксплуатации второго блока Армянской АЭС продлят до 2036 года Правительство Армении постановило начать процесс продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
В регионе
23 марта 2023 г. 13:20
Срок эксплуатации второго блока Армянской АЭС продлят до 2036 года

Правительство Армении постановило начать процесс продления срока эксплуатации Армянской АЭС в Мецаморе до 2036 года.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

В обосновании к правительственному решению отмечается, что проектный срок эксплуатации АЭС истек в 2016 году, но масштабным работам по модернизации и переоснащению он был продлен до 2026 года.

Уточняется, что работы были профинансированы за счет российских кредитных и грантовых средств на сумму 189 млн. долларов и средств госбюджета Армении.

Азербайджан неоднократно выражал обеспокоенность деятельностью Мецаморской атомной электростанции в Армении, которая начала функционировать в 1976 году и в настоящее время устарела. Расположенная в высокоактивной сейсмической зоне Мецаморская АЭС является потенциальной угрозой для всего региона и ближних соседей.

Европейский Союз признал Мецаморский реактор "самым устаревшим и ненадежным" среди 66 советских реакторов, сооруженных в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе. В отчете ЕС Мецаморская АЭС названа "угрозой для всего региона".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Главы МИД России и Ирана проведут переговоры 29 марта
Главы МИД России и Ирана проведут переговоры 29 марта
23 марта 2023 г. 13:10
Тегеран назвал Россию и Китай главными экономическими партнерами Ирана
Тегеран назвал Россию и Китай главными экономическими партнерами Ирана
23 марта 2023 г. 11:35
В России в ДТП с автобусом погибли три человека
В России в ДТП с автобусом погибли три человека
23 марта 2023 г. 09:57
В Туркменистане на досрочном голосовании на выборах проголосовали 1,82% избирателей
В Туркменистане на досрочном голосовании на выборах проголосовали 1,82% избирателей
23 марта 2023 г. 09:09
Рябков: Россия ответит на провокации США любыми средствами
Рябков: Россия ответит на провокации США любыми средствами
23 марта 2023 г. 05:17
СМИ: Израиль может нанести удар по Ирану
СМИ: Израиль может нанести удар по Ирану
23 марта 2023 г. 03:16
Эрдоган: Говоря об Айя Софье или о Карабахе, мы продолжаем наш путь с теми, кто понимает это
Эрдоган: Говоря об "Айя Софье" или о Карабахе, мы продолжаем наш путь с теми, кто понимает это
23 марта 2023 г. 01:27
Эрдоган заявил, что планирует разговор с Путиным в ближайшие 2-3 дня
Эрдоган заявил, что планирует разговор с Путиным в ближайшие 2-3 дня
23 марта 2023 г. 00:19
Восстановление Украины обойдется в 411 млрд долларов
Восстановление Украины обойдется в 411 млрд долларов
22 марта 2023 г. 22:42
Министр иностранных дел Франции посетит Азербайджан и Армению
Министр иностранных дел Франции посетит Азербайджан и Армению
22 марта 2023 г. 21:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi