Срок эксплуатации второго блока Армянской АЭС продлят до 2036 года

Правительство Армении постановило начать процесс продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.

Правительство Армении постановило начать процесс продления срока эксплуатации Армянской АЭС в Мецаморе до 2036 года.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

В обосновании к правительственному решению отмечается, что проектный срок эксплуатации АЭС истек в 2016 году, но масштабным работам по модернизации и переоснащению он был продлен до 2026 года.

Уточняется, что работы были профинансированы за счет российских кредитных и грантовых средств на сумму 189 млн. долларов и средств госбюджета Армении.

Азербайджан неоднократно выражал обеспокоенность деятельностью Мецаморской атомной электростанции в Армении, которая начала функционировать в 1976 году и в настоящее время устарела. Расположенная в высокоактивной сейсмической зоне Мецаморская АЭС является потенциальной угрозой для всего региона и ближних соседей.

Европейский Союз признал Мецаморский реактор "самым устаревшим и ненадежным" среди 66 советских реакторов, сооруженных в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе. В отчете ЕС Мецаморская АЭС названа "угрозой для всего региона".