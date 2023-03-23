Срок эксплуатации второго блока Армянской АЭС продлят до 2036 года

Правительство Армении постановило начать процесс продления срока эксплуатации Армянской АЭС в Мецаморе до 2036 года.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.
В обосновании к правительственному решению отмечается, что проектный срок эксплуатации АЭС истек в 2016 году, но масштабным работам по модернизации и переоснащению он был продлен до 2026 года.
Уточняется, что работы были профинансированы за счет российских кредитных и грантовых средств на сумму 189 млн. долларов и средств госбюджета Армении.
Азербайджан неоднократно выражал обеспокоенность деятельностью Мецаморской атомной электростанции в Армении, которая начала функционировать в 1976 году и в настоящее время устарела. Расположенная в высокоактивной сейсмической зоне Мецаморская АЭС является потенциальной угрозой для всего региона и ближних соседей.
Европейский Союз признал Мецаморский реактор "самым устаревшим и ненадежным" среди 66 советских реакторов, сооруженных в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе. В отчете ЕС Мецаморская АЭС названа "угрозой для всего региона".