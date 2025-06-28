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Среди задержанных накануне в Армении есть несовершеннолетние

Среди задержанных накануне в Армении есть несовершеннолетние Аппарат омбудсмена Армении подвел итоги посещений полицейских участков.
В регионе
28 июня 2025 г. 02:45
Среди задержанных накануне в Армении есть несовершеннолетние

Аппарат омбудсмена Армении подвел итоги посещений полицейских участков.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

В ведомстве сообщили, что в рамках оперативных посещений было установлено, что несколько человек были задержаны по непосредственному подозрению в препятствовании осуществлению правосудия.

Также было установлено, что среди задержанных есть несовершеннолетние. Во время личных бесед с ними был поднят ряд вопросов, некоторые из которых были решены в результате обсуждений между представителями омбудсмена и полиции.

Задержанные выразили несогласие с законностью, в том числе с вопросом необоснованности задержания в случаях, когда, по их мнению, не было никаких действий, препятствующих осуществлению правосудия.

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