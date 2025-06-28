Среди задержанных накануне в Армении есть несовершеннолетние

Аппарат омбудсмена Армении подвел итоги посещений полицейских участков.
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В ведомстве сообщили, что в рамках оперативных посещений было установлено, что несколько человек были задержаны по непосредственному подозрению в препятствовании осуществлению правосудия.
Также было установлено, что среди задержанных есть несовершеннолетние. Во время личных бесед с ними был поднят ряд вопросов, некоторые из которых были решены в результате обсуждений между представителями омбудсмена и полиции.
Задержанные выразили несогласие с законностью, в том числе с вопросом необоснованности задержания в случаях, когда, по их мнению, не было никаких действий, препятствующих осуществлению правосудия.