Среди подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле семь иностранных граждан

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Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Семь человек из задержанных 37-и, подозреваемых в причастности к теракту в аэропорту Стамбула, являются иностранными гражданами. Как передает Report, об этом сообщает газета Milliyet.
Согласно информации, трое задержанных являются гражданами Алжира, еще трое - граждане Туниса, а также два гражданина Египта. Личности задержанных не разглашаются.
В результате теракта, совершенного 28 июня в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, погибли 45 человек, 239 человек получили ранения.
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