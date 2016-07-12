Среди подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле семь иностранных граждан

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Семь человек из задержанных 37-и, подозреваемых в причастности к теракту в аэропорту Стамбула, являются иностранными гражданами. Как передает Report, об этом сообщает газета Milliyet.

Согласно информации, трое задержанных являются гражданами Алжира, еще трое - граждане Туниса, а также два гражданина Египта. Личности задержанных не разглашаются.

В результате теракта, совершенного 28 июня в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, погибли 45 человек, 239 человек получили ранения.