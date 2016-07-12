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    Среди подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле семь иностранных граждан

    Личности задержанных не разглашаются

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Семь человек из задержанных 37-и, подозреваемых в причастности к теракту в аэропорту Стамбула, являются иностранными гражданами. Как передает Report, об  этом сообщает газета Milliyet.

    Согласно информации, трое задержанных являются гражданами Алжира, еще трое - граждане Туниса, а также два гражданина Египта. Личности задержанных не разглашаются.

    В результате теракта, совершенного 28 июня в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, погибли 45 человек, 239 человек получили ранения. 

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