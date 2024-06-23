Среди боевиков в Махачкале были сыновья главы района в Дагестане

В нападении на Махачкалу участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Осман и Адиль Омаровы.
Как передает Report, об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что они оба были ликвидированы в ходе операции.
Источник в правоохранительных органах подтвердил "Коммерсанту" эту информацию.
"Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в теракте в Махачкале и Дербенте. У Омарова по месту жительства проводятся обыски. Сам он находится в полиции и дает показания", - говорится в информации.
В свою очередь, ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации.