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Среди боевиков в Махачкале были сыновья главы района в Дагестане

Среди боевиков в Махачкале были сыновья главы района в Дагестане В нападении на Махачкалу участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Осман и Адиль Омаровы.
В регионе
23 июня 2024 г. 23:50
Среди боевиков в Махачкале были сыновья главы района в Дагестане

В нападении на Махачкалу участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Осман и Адиль Омаровы.

Как передает Report, об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что они оба были ликвидированы в ходе операции.

Источник в правоохранительных органах подтвердил "Коммерсанту" эту информацию.

"Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в теракте в Махачкале и Дербенте. У Омарова по месту жительства проводятся обыски. Сам он находится в полиции и дает показания", - говорится в информации.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstanda kilsə və sinaqoqa hücum edən terrorçuların arasında rayon rəhbərinin oğulları da olub

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