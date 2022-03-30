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Среди азербайджанцев Грузии зафиксирован отрицательный естественный прирост

Среди азербайджанцев Грузии зафиксирован отрицательный естественный прирост В прошлом году в регионе Квемо-Картли (Борчалы) Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, был зафиксирован отрицательный естественный прирост населения.
В регионе
30 марта 2022 г. 12:29
Среди азербайджанцев Грузии зафиксирован отрицательный естественный прирост

В прошлом году в регионе Квемо-Картли (Борчалы) Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, был зафиксирован отрицательный естественный прирост населения.

Как сообщает грузинское бюро Report, это отражено в годовом отчете Национального управления статистики Грузии.

Число родившихся в регионе составило 5 398 человек, умерших - 5 565, отрицательный естественный прирост - 167. Таким образом, число умерших среди населения региона превысило число родившихся.

За отчетный год в Квемо-Картли зарегистрировано 3 030 браков, 1 003 развода. В годовом сравнении количество бракосочетаний выросло на 1 290, разводов - на 298.

Отрицательный естественный прирост по Грузии составил 13 960 человек. Отрицательный естественный прирост зафиксирован во всех регионах, кроме Аджарской Автономной Республики.

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