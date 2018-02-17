Среди 13 обвиненных во вмешательстве в выборы в США один азербайджанец

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Минюст США выдвинул обвинения к 13 гражданам РФ во вмешательсьве в выборы в США в 2016-м году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в пятницу обвинительном заключении.

Среди обвиненных есть один уроженец Азербайджана Асланов Джейхун Насими оглы.

В список также включены Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.

Заместитель главного прокурора США Род Розенштейн отметил, что его страна намерена добиться экстрадиции 13 россиян.

«Следуя простым процедурам, мы добьемся сотрудничества и экстрадиции»,- сказал он.