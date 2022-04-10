О нас
Аудио новости

Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову

Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, зафиксировали большую колонну с военной техникой России на востоке Украины.
В регионе
125
10 апреля 2022 г. 11:45
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову

Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, зафиксировали большую колонну с военной техникой России на востоке Украины.

Как передает Report, об этом пишет CNN.

Военная колонна ВС РФ протяженностью 8 миль (или 12,8 км) двигалась на юг через село Большой Бурлук в Харьковской области по направлению к областному центру.

Большой Бурлук находится к востоку от Харькова, недалеко от российско-украинской границы.

На изображениях видны бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.

Утром Генштаб сообщал, что российские войска пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Изюма и установить контроль над Мариуполем.

Также они пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 12-km-long Russian military convoy moving towards Ukraine's Kharkiv
Версия на азербайджанском языке Xarkov istiqamətində Rusiyanın 12 kilometrlik hərbi karvanı hərəkət edir

Другие новости из категории

Генштаб ВСУ назвал потери России
Генштаб ВСУ назвал потери России
10 апреля 2022 г. 12:11
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 148 человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 148 человек
10 апреля 2022 г. 11:02
Офис президента: Россия уже начала наступление на Донбасс
Офис президента: Россия уже начала наступление на Донбасс
10 апреля 2022 г. 10:24
​​​​​​​Bild: Украина хочет приобрести 35 БМП Marder у германского концерна
​​​​​​​Bild: Украина хочет приобрести 35 БМП Marder у германского концерна
10 апреля 2022 г. 09:57
Зеленский обсудил с Трюдо военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Трюдо военную помощь Украине
10 апреля 2022 г. 08:13
В Офисе президента Украины объявили, когда будет возможна встреча Зеленского и Путина
В Офисе президента Украины объявили, когда будет возможна встреча Зеленского и Путина
10 апреля 2022 г. 01:37
ВС России обстреляли Харьков новыми видами бомб
ВС России обстреляли Харьков новыми видами бомб
10 апреля 2022 г. 01:22
Иран ввел санкции против 24 граждан США
Иран ввел санкции против 24 граждан США
9 апреля 2022 г. 23:06
Администрация президента Турции: Эрдоган продолжает диалог с Путиным и Зеленским
Администрация президента Турции: Эрдоган продолжает диалог с Путиным и Зеленским
9 апреля 2022 г. 22:40
Зеленский рассказал, о чем говорил с приехавшим в Киев Джонсоном
Зеленский рассказал, о чем говорил с приехавшим в Киев Джонсоном
9 апреля 2022 г. 21:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi