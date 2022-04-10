Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову

Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, зафиксировали большую колонну с военной техникой России на востоке Украины.

Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, зафиксировали большую колонну с военной техникой России на востоке Украины.

Как передает Report, об этом пишет CNN .

Военная колонна ВС РФ протяженностью 8 миль (или 12,8 км) двигалась на юг через село Большой Бурлук в Харьковской области по направлению к областному центру.

Большой Бурлук находится к востоку от Харькова, недалеко от российско-украинской границы.

На изображениях видны бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.

Утром Генштаб сообщал, что российские войска пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Изюма и установить контроль над Мариуполем.

Также они пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.