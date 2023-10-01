Эрдоган: Спустя 30 лет азербайджанский Карабах обрел свободу

Спустя 30 лет азербайджанский Карабах обрел свободу, справедливость восторжествовала.
Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Великом национальном собрании Турции.
Эрдоган добавил, что Турция хочет расширить круг своих друзей и готова сотрудничать с теми, кто пожмет протянутую Турцией руку дружбы:
"Мы будем рады идти в направлении общих интересов со всеми, кто держит руку дружбы, которую мы протягиваем. В последнее время мы предприняли много важных и успешных шагов в этом направлении", - сказал Эрдоган.