Эрдоган: Спустя 30 лет азербайджанский Карабах обрел свободу

Спустя 30 лет азербайджанский Карабах обрела свободу, справедливость восторжествовала.

Спустя 30 лет азербайджанский Карабах обрел свободу, справедливость восторжествовала.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Великом национальном собрании Турции.

Эрдоган добавил, что Турция хочет расширить круг своих друзей и готова сотрудничать с теми, кто пожмет протянутую Турцией руку дружбы:

"Мы будем рады идти в направлении общих интересов со всеми, кто держит руку дружбы, которую мы протягиваем. В последнее время мы предприняли много важных и успешных шагов в этом направлении", - сказал Эрдоган.