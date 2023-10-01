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Эрдоган: Спустя 30 лет азербайджанский Карабах обрел свободу

Эрдоган: Спустя 30 лет азербайджанский Карабах обрел свободу Спустя 30 лет азербайджанский Карабах обрела свободу, справедливость восторжествовала.
В регионе
1 октября 2023 г. 17:54
Эрдоган: Спустя 30 лет азербайджанский Карабах обрел свободу

Спустя 30 лет азербайджанский Карабах обрел свободу, справедливость восторжествовала.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Великом национальном собрании Турции.

Эрдоган добавил, что Турция хочет расширить круг своих друзей и готова сотрудничать с теми, кто пожмет протянутую Турцией руку дружбы:

"Мы будем рады идти в направлении общих интересов со всеми, кто держит руку дружбы, которую мы протягиваем. В последнее время мы предприняли много важных и успешных шагов в этом направлении", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Azərbaycanın ərazisi Qarabağ işğaldan azad edilib”

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