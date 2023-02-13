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В турецком Хатае спустя 176 часов спасли еще одну женщину

В турецком Хатае спустя 176 часов спасли еще одну женщину В провинции Хатай спустя 176 часов после землетрясения из-под завалов разрушенного дома спасли женщину.
В регионе
13 февраля 2023 г. 13:12
В турецком Хатае спустя 176 часов спасли еще одну женщину

В провинции Хатай спустя 176 часов после землетрясения из-под завалов разрушенного дома спасли женщину.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, женщина доставлена в больницу.

Других данных не приводится.

12.34

В турецкой провинции Хатай спустя 175 часов после землетрясения из-под обломков вызволили женщину и двух детей.

Об этом передает Report со ссылкой на TRT Haber.

Отметим, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.

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Версия на азербайджанском языке Hatayda 175 saatdan sonra ana və iki uşağı dağıntılar altından xilas edilib

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