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Спустя 102 часа после землетрясения в Хатае спасли семью из 6 человек

Спустя 102 часа после землетрясения в Хатае спасли семью из 6 человек В турецком Хатае спустя 102 часа после землетрясения удалось вызволить из-под завалов обрушившегося здания 32-летнего мужчину.
В регионе
10 февраля 2023 г. 13:00
Спустя 102 часа после землетрясения в Хатае спасли семью из 6 человек

В районе Искендерун провинции Хатай семья из 6 человек была спасена через 102 часа после землетрясения.

Об этом передает Report cо ссылкой на Anadolu.

12.12

В турецком Хатае спустя 102 часа после землетрясения удалось вызволить из-под завалов обрушившегося здания 32-летнего мужчину.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu.

Мужчину спасла бригада из Узбекистана. Он доставлен в больницу.

Кроме того, сообщается, что спустя 102 часа после землетрясения в Кахраманмараше спасен 33-летний мужчина. Процесс вызволения из-под завалов занял 12 часов. Он госпитализирован.

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Версия на английском языке 2 people rescued 102 hours after earthquake in Turkiye

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