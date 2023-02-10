Спустя 102 часа после землетрясения в Хатае спасли семью из 6 человек

В турецком Хатае спустя 102 часа после землетрясения удалось вызволить из-под завалов обрушившегося здания 32-летнего мужчину.

В районе Искендерун провинции Хатай семья из 6 человек была спасена через 102 часа после землетрясения.

Об этом передает Report cо ссылкой на Anadolu.

12.12

В турецком Хатае спустя 102 часа после землетрясения удалось вызволить из-под завалов обрушившегося здания 32-летнего мужчину.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu.

Мужчину спасла бригада из Узбекистана. Он доставлен в больницу.

Кроме того, сообщается, что спустя 102 часа после землетрясения в Кахраманмараше спасен 33-летний мужчина. Процесс вызволения из-под завалов занял 12 часов. Он госпитализирован.