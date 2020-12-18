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Список нового состава правительства Грузии представлен парламенту

Список нового состава правительства Грузии представлен парламенту Список и программа нового правительства Грузии представлены парламенту.
В регионе
18 декабря 2020 г. 17:33
Список нового состава правительства Грузии представлен парламенту

Список и программа нового правительства Грузии представлены парламенту.

Как передает грузинское бюро Report, документ поступил в законодательный орган за подписью кандидата на пост премьер-министра Георгия Гахария.

Согласно документу, в новом правительстве будет представлен только один новый министр. Это кандидат на вакантное место министра юстиции Гоча Лорткипанидзе.

С будущей недели вопрос доверия к правительству будет обсуждаться в комитетах и фракциях законодательного органа.

Для доверия парламента необходимы голоса как минимум 76 депутатов. Подтверждение нового состава правительства ожидается на будущей неделе.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın yeni hökumətinin siyahısı parlamentə təqdim olunub

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