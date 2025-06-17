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Спикеры парламентов Грузии и Турции обсудили региональное сотрудничество

Спикеры парламентов Грузии и Турции обсудили региональное сотрудничество Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе официального визита в Турцию провел встречу с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.
В регионе
17 июня 2025 г. 16:16
Спикеры парламентов Грузии и Турции обсудили региональное сотрудничество

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе официального визита в Турцию провел встречу с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Как сообщает грузинское бюро Report, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества, подчеркнув достигнутые успехи в политической и экономической сферах.

Особое внимание было уделено расширению межпарламентских связей. В ходе встречи была подчеркнута важность форматов трехстороннего сотрудничества между парламентами Грузии, Азербайджана и Турции, объявлено о планах провести в ближайшее время встречу на уровне спикеров этих парламентов.

Также обсуждались региональные и международные процессы, в том числе развитие транспортных и энергетических связей.

Папуашвили выразил благодарность Турции за поддержку территориальной целостности Грузии и пригласил Нумана Куртулмуша с официальным визитом в Тбилиси.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Türkiyə parlament sədrləri regional əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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