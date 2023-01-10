Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Ирана обсудили региональные проблемы

"Тот факт, что мы собрались вместе в качестве председателей парламентов трех братских стран, показывает, что у нас есть общая воля к укреплению мира, стабильности и мира в регионе".

"Тот факт, что мы собрались вместе в качестве председателей парламентов трех братских стран, показывает, что у нас есть общая воля к укреплению мира, стабильности и мира в регионе".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп в ходе трехсторонней встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем иранского Исламского консультативного совета Мохаммад-Багер Галибафом.

На полях XIII пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в турецкой Анталье, председатель ВНСТ Шентоп отметил, что при решении региональных вопросов важно, чтобы государства региона продолжали диалог между собой.

Спикер подчеркнул важность превращения таких переговоров парламентариев в постоянный формат.

Касаясь азербайджано-армянского вопроса, Шентоп отметил, что Турция поддерживает Азербайджан, а также напомнил о начале процесса нормализации отношений с Арменией.

"Мы должны объединить усилия для установления регионального и глобального мира. Этот подход также является нашим видением решения проблем в регионе на основе взаимного диалога и сотрудничества. Фактически, наша позиция по региональной нормализации состоит в том, чтобы обеспечить отсутствие постороннего вмешательства. Для этого целесообразнее избегать шагов, которые создадут дополнительную напряженность, недоверие и сомнения в регионе. Если мы не сможем этого добиться, очередная историческая возможность будет упущена", - подчеркнул спикер ВНСТ.

Председатель Милли меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель иранского Исламского консультативного совета Мохаммад-Багер Галибаф также поддержали продолжение трехстороннего формата.

После этого было решено провести следующую встречу в Баку или Тегеране.