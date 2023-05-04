Спикеры парламентов Армении и Турции обсудят вопрос запрета полетов армянских авиакомпаний

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян намерен обсудить сегодня на встрече со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом проблему, связанную с закрытием воздушного пространства для армянских авиакомпаний.

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян намерен обсудить сегодня на встрече со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом проблему, связанную с закрытием воздушного пространства для армянских авиакомпаний.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян на брифинге в четверг.

Он отметил, что у армянских перевозчиков возникли проблемы, и власти пытаются решить вопрос, который отражается и на гражданах страны.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что закрытие воздушного пространства связано с установлением памятника "Немесис".

"Мы закрыли воздушное пространство для Армении для рейсов в третьи страны. Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, пока продолжаются провокации [со стороны Армении против Турции и Азербайджана]. Если они не прекратят их, то мы пойдем на другие меры", - сказал Чавушоглу.