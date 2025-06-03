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Спикеры парламентов Армении и Грузии обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Спикеры парламентов Армении и Грузии обсудили ситуацию на Южном Кавказе Ситуация на Южном Кавказе и транзитный потенциал региона были обсуждены спикерами парламента Армении и Грузии Аленом Симоняном и Шалвой Папуашвили.
В регионе
3 июня 2025 г. 16:29
Спикеры парламентов Армении и Грузии обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Ситуация на Южном Кавказе и транзитный потенциал региона были обсуждены спикерами парламента Армении и Грузии Аленом Симоняном и Шалвой Папуашвили.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Они также обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества.

Папуашвили в соцсетях сообщил, что встреча состоялась в Телави в рамках рабочего визита Симоняна в Грузию.

Спикер грузинского парламента отметил, что грузинская сторона приветствует усилия Армении по углублению диалога с ЕС и предложила поделиться собственным опытом.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan və Gürcüstan parlamentlərinin spikerləri Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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