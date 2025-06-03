Спикеры парламентов Армении и Грузии обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Ситуация на Южном Кавказе и транзитный потенциал региона были обсуждены спикерами парламента Армении и Грузии Аленом Симоняном и Шалвой Папуашвили.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Они также обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества.
Папуашвили в соцсетях сообщил, что встреча состоялась в Телави в рамках рабочего визита Симоняна в Грузию.
Спикер грузинского парламента отметил, что грузинская сторона приветствует усилия Армении по углублению диалога с ЕС и предложила поделиться собственным опытом.