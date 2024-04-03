Спикер: Зарубежные фонды уже прямо и грубо финансируют политику в Грузии

Иностранные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Это ситуация, когда фонды уже прямо и грубо финансируют политику в Грузии

Иностранные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Это ситуация, когда фонды уже прямо и грубо финансируют политику в Грузии

Как передает местное бюро Report , об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Мы говорили с донорами. Было обещание в свое время, что все прозрачно и, если что-то еще и предстоит сделать, то будет сделано. К сожалению, это обещание не было выполнено. Вместо того, чтобы иностранное финансирование стало прозрачнее, наоборот, возросло тайное финансирование радикальных групп и партий", – заявил Папуашвили.

Спикер парламента привел в качестве примера непрозрачного финансирования партию "Дроа", об иностранном финансировании которой властям, по его словам, стало известно случайно.

"Например, мы случайно узнали о финансировании "Дроа", потому что руководитель партии случайно оговорилась в одной из публикаций. Оказалось, что "Европейский демократический фонд" финансировал ее предвыборную кампанию через фальшивое НПО. Разговор о том, что якобы все прозрачно – абсолютная ложь", – сказал Папуашвили.

Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Заявление озвучил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.