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Спикер: Зарубежные фонды уже прямо и грубо финансируют политику в Грузии

Спикер: Зарубежные фонды уже прямо и грубо финансируют политику в Грузии Иностранные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Это ситуация, когда фонды уже прямо и грубо финансируют политику в Грузии
В регионе
3 апреля 2024 г. 23:26
Спикер: Зарубежные фонды уже прямо и грубо финансируют политику в Грузии

Иностранные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Это ситуация, когда фонды уже прямо и грубо финансируют политику в Грузии

Как передает местное бюро Report, об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Мы говорили с донорами. Было обещание в свое время, что все прозрачно и, если что-то еще и предстоит сделать, то будет сделано. К сожалению, это обещание не было выполнено. Вместо того, чтобы иностранное финансирование стало прозрачнее, наоборот, возросло тайное финансирование радикальных групп и партий", – заявил Папуашвили.

Спикер парламента привел в качестве примера непрозрачного финансирования партию "Дроа", об иностранном финансировании которой властям, по его словам, стало известно случайно.

"Например, мы случайно узнали о финансировании "Дроа", потому что руководитель партии случайно оговорилась в одной из публикаций. Оказалось, что "Европейский демократический фонд" финансировал ее предвыборную кампанию через фальшивое НПО. Разговор о том, что якобы все прозрачно – абсолютная ложь", – сказал Папуашвили.

Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Заявление озвучил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın spikeri: Xarici donorlar radikal partiyaların məxfi maliyyələşməsini artırıblar

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