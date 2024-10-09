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Спикер: За последний месяц иностранные политики сделали более 90 критических заявлений в адрес Грузии

Спикер: За последний месяц иностранные политики сделали более 90 критических заявлений в адрес Грузии За последний месяц иностранные политики сделали более 90 критических заявлений в адрес Грузии.
В регионе
9 октября 2024 г. 12:57
Спикер: За последний месяц иностранные политики сделали более 90 критических заявлений в адрес Грузии

За последний месяц иностранные политики сделали более 90 критических заявлений в адрес Грузии.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, это связано с активной предвыборной кампанией.

Спикер отметил, что ежедневно звучат по 3-4 заявления, что является признаком спланированной кампании.

"Деятельность финансируемых из-за рубежа местных НПО показывает, что подготовка направлена не на день выборов, а на период после выборов. Они не признают результаты выборов. Призываю всех уважать выбор грузинского народа", - сказал Папуашвили.

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Версия на азербайджанском языке Spiker: Son bir ayda xarici siyasətçilər Gürcüstanla bağlı 90-dan çox tənqidi bəyanat veriblər

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