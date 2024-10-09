Спикер: За последний месяц иностранные политики сделали более 90 критических заявлений в адрес Грузии

За последний месяц иностранные политики сделали более 90 критических заявлений в адрес Грузии.

За последний месяц иностранные политики сделали более 90 критических заявлений в адрес Грузии.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, это связано с активной предвыборной кампанией.

Спикер отметил, что ежедневно звучат по 3-4 заявления, что является признаком спланированной кампании.

"Деятельность финансируемых из-за рубежа местных НПО показывает, что подготовка направлена не на день выборов, а на период после выборов. Они не признают результаты выборов. Призываю всех уважать выбор грузинского народа", - сказал Папуашвили.