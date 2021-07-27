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Спикер ВНСТ назвал Бакинскую декларацию историческим достижением

Спикер ВНСТ назвал Бакинскую декларацию историческим достижением Спикер Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп рассказал о роли дружественных и братских стран в справедливой борьбе Азербайджана в 44-дневной войне.
В регионе
27 июля 2021 г. 22:31
Спикер ВНСТ назвал Бакинскую декларацию историческим достижением
Мустафа Шентоп

Спикер Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп рассказал о роли дружественных и братских стран в справедливой борьбе Азербайджана в 44-дневной войне.

Как передает Report, в эксклюзивном интервью HaberGlobal TV спикер турецкого парламента сказал, что, наряду с Турцией, моральная поддержка Пакистана сыграла очень важную роль в победе.

В этой связи Шентоп, назвал подписанную декларацию 27 июля спикерами парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана, историческим достижением.

Он подчеркнул, что следующая встреча на уровне спикеров парламентов трех стран состоится в марте 2022 года в Исламабаде.

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