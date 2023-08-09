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Председатель парламента Турции: Есть силы, заинтересованные в затягивании войны в Украине

Председатель парламента Турции: Есть силы, заинтересованные в затягивании войны в Украине В затягивании войны в Украине есть заинтересованные силы
В регионе
9 августа 2023 г. 11:29
Председатель парламента Турции: Есть силы, заинтересованные в затягивании войны в Украине

Есть силы, заинтересованные в затягивании войны в Украине.

Как сообщает Report, об этом председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил на проходящей в Анкаре 14-й конференции послов.

По его словам, война в Украине - это не только политический вопрос:

"Нужно думать о судьбах людей. Поэтому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посредством телефонных разговоров со своими коллегами из России и Украины пытается восстановить "зерновое соглашение".

Н.Куртулмуш отметил, что Турция действует во имя обеспечения мира в регионе.

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Версия на английском языке Turkish parliament speaker: Some forces interested in protracting war in Ukraine
Версия на азербайджанском языке TBMM sədri: “Ukraynadakı müharibənin uzanmasında maraqlı olan güclər var”

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