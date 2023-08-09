Председатель парламента Турции: Есть силы, заинтересованные в затягивании войны в Украине

В затягивании войны в Украине есть заинтересованные силы

Есть силы, заинтересованные в затягивании войны в Украине.

Как сообщает Report, об этом председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил на проходящей в Анкаре 14-й конференции послов.

По его словам, война в Украине - это не только политический вопрос:

"Нужно думать о судьбах людей. Поэтому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посредством телефонных разговоров со своими коллегами из России и Украины пытается восстановить "зерновое соглашение".

Н.Куртулмуш отметил, что Турция действует во имя обеспечения мира в регионе.