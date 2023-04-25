Спикер парламента Турции: Президент США пытается угодить армянскому лобби

Президент США Джозеф Байден использовал термин "геноцид армян" в прошлом году. Было ожидаемо, что он сделает то же самое и в этом.

Президент США Джозеф Байден использовал термин "геноцид армян" в прошлом году. Было ожидаемо, что он сделает то же самое и в этом.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Он отметил, что в США действует большое армянское лобби: "Правда, его сила сильно преувеличена. Но власти делают такие заявления, чтобы угодить армянскому лобби. К тому же, сегодня Байден объявил, что он будет баллотироваться и на президентских выборах 2024 года.

Однако именование президентом США событий 1915 года геноцидом приносит армянам не пользу, а вред. Потому что дальнейшее существование Армении в регионе зависит от нормальных отношений с Турцией и Азербайджаном".