​Спикер Совфеда России обсудила с президентом Турции ситуацию в Идлибе

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко обсудила тему Идлиба на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом В.Матвиенко заявила журналистам.

"Тема Идлиба поднималась, я высказала тревогу, что продолжаются обстрелы российской базы со стороны Идлиба. Нас это не может не тревожить, мы не можем не отвечать", - заявила она.

По словам Матвиенко, Эрдоган, в свою очередь, высказал озабоченность, что в Идлибе не обеспечен режим прекращения боевых действий.

"Минобороны России и Турции после разговора президентов в полном контакте, принимают совместные меры, чтобы решить задачу", - сказала спикер СФ.