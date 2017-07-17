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    Спикер Госдумы России предложил сделать русский официальным языком в Армении

    1 июня 2017 года в России вступил в силу закон, запрещающий водителям с иностранными правами работать на территории страны

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    С 1 июня 2017 года в России вступил в силу закон, запрещающий водителям с иностранными правами работать на территории страны.

    "Я могу сказать лишь одно, закрепите русский язык как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и республику Армения", - сказал Володин сегодня на встрече с председателем Национального собрания Армении Арой Баблояном, где в ходе обсуждения был поднят вопрос о запрете работать в России водителям по их национальным правам.

    Вопрос признания на территории России национальных водительских прав поднял Баблоян. На его взгляд, после принятия Госдумой закона, в соответствии с которым граждане Кыргызстана, а также других стран, где русский язык закреплен как официальный, получили право работать в России водителями с национальными правами, "граждане Армении фактически остались за бортом".

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