Спикер президента Турции: Армения не принимает решения единолично

Армения не является стороной, которая принимает решения единолично.

Армения не является стороной, которая принимает решения единолично.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью Haber Global.

"Армения - бедная страна, в то время как Азербайджан и Турция - страны с развитой экономикой. Если армяне захотят, то могут извлечь пользу из сложившейся ситуации. По карабахскому вопросу подписано трехстороннее заявление, но мирный договор не был заключен. Будут обсуждаться условия, которые одобрят обе стороны, этот процесс продолжается. Армения не единственная сторона в этом вопросе, и не принимает решения единолично, есть и другая сторона", - отметил И.Калын.